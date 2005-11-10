Paragoni Messi e Nico Paz, Fabregas tuona: "Odiosi. Non gli permetterò di montarsi la testa"
Yvonne Alessandro
La rapida ascesa del Como in Europa, in Champions League per la prima volta nella storia, ha fatto il giro del mondo e con i risultati ottenuti finora (3 vittorie e una sconfitta) ora si staglia al quarto posto in classifica unica dietro tre superpotenze come PSG, Real Madrid e Barcellona. "Senza dubbio è stato molto veloce", ha commentato Cesc Fabregas in un'intervista a TNT Sports Mexico. "Ovviamente avevamo un progetto, una visione e l'intenzione era quella di riuscire a realizzare qualcosa di molto bello in sei o sette anni", ha rivelato il tecnico dei lariani.
Una crescita motivata
Il concetto di sviluppo repentino è stato spiegato con chiarezza dall'allenatore catalano, sempre fedele alla filosofia che contraddistingue il Como. "A dire il vero, questo è avvenuto davvero in fretta grazie a tantissime persone che ci hanno aiutato a preparare le cose, a crescere, a poter competere, sempre seguendo un'idea. Credo che questo sia l'aspetto più importante: essere fedeli a chi siamo, a ciò che vogliamo essere, al modo in cui vogliamo fare le cose, con pazienza e soprattutto con tanto lavoro e con la nostra idea, che alla fine è ciò che conta di più".
L'avvertimento a Nico
Certe prestazioni imperiose di Nico Paz in Champions League gli hanno permesso di raggiungere 8 contributi tra gol e assist che lo rendono l'unico giocatore in grado di aver toccato certe cifre. C'è chi addirittura si spinge a paragonarlo a Leo Messi, anche per la questione della maglia numero 10 che potrebbe ereditare con l'Argentina, ma Fabregas ha replicato: "I paragoni sono odiosi, come si dice sempre. E lo sono ancora di più quando si tratta del miglior giocatore della storia, Messi. Quindi il bello di Nico è che è un ragazzo molto tranquillo, molto sereno, con una grande famiglia che lo sostiene. È molto umile e, con un allenatore che lo segue, non gli permetterò di montarsi la testa".