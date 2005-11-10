La rapida ascesa del Como in Europa, in Champions League per la prima volta nella storia, ha fatto il giro del mondo e con i risultati ottenuti finora (3 vittorie e una sconfitta) ora si staglia al quarto posto in classifica unica dietro tre superpotenze come PSG, Real Madrid e Barcellona. "Senza dubbio è stato molto veloce", ha commentato Cesc Fabregas in un'intervista a TNT Sports Mexico. "Ovviamente avevamo un progetto, una visione e l'intenzione era quella di riuscire a realizzare qualcosa di molto bello in sei o sette anni", ha rivelato il tecnico dei lariani.

Una crescita motivata

Il concetto di sviluppo repentino è stato spiegato con chiarezza dall'allenatore catalano, sempre fedele alla filosofia che contraddistingue il Como. "A dire il vero, questo è avvenuto davvero in fretta grazie a tantissime persone che ci hanno aiutato a preparare le cose, a crescere, a poter competere, sempre seguendo un'idea. Credo che questo sia l'aspetto più importante: essere fedeli a chi siamo, a ciò che vogliamo essere, al modo in cui vogliamo fare le cose, con pazienza e soprattutto con tanto lavoro e con la nostra idea, che alla fine è ciò che conta di più".

L'avvertimento a Nico

Certe prestazioni imperiose di Nico Paz in Champions League gli hanno permesso di raggiungere 8 contributi tra gol e assist che lo rendono l'unico giocatore in grado di aver toccato certe cifre. C'è chi addirittura si spinge a paragonarlo a Leo Messi, anche per la questione della maglia numero 10 che potrebbe ereditare con l'Argentina, ma Fabregas ha replicato: "I paragoni sono odiosi, come si dice sempre. E lo sono ancora di più quando si tratta del miglior giocatore della storia, Messi. Quindi il bello di Nico è che è un ragazzo molto tranquillo, molto sereno, con una grande famiglia che lo sostiene. È molto umile e, con un allenatore che lo segue, non gli permetterò di montarsi la testa".