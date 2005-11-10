Quanto vale una Coppa Italia più simile alla FA Cup inglese? Secondo la Lega Calcio Serie A, almeno sette milioni di euro in più a stagione rispetto a quella attuale. È quanto emerge dal bando pubblicato per la commercializzazione dei diritti audiovisivi della competizione nel triennio 2027-2030, con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato alle ore 10 del prossimo 14 dicembre. La Lega ha proposto agli operatori della comunicazione due format alternativi: il primo ricalca sostanzialmente quello attuale, il secondo prevede l’allargamento della competizione a 56 squadre, con 16 rappresentanti della Serie C, l’ingresso delle big ai sedicesimi di finale e l’abolizione delle gare di andata e ritorno nelle semifinali.

Coppa Italia, da 54 a 61 milioni di euro a stagione

Sono differenti anche i prezzi minimi individuati dalla Lega per i due format. Per il Format A, quello tradizionale, la cifra è di 54 milioni di euro a stagione, per complessivi 162 milioni nel triennio. Per il Format B, quello allargato, si sale a 61 milioni annui, cioè 183 milioni di euro nelle tre stagioni. A fronte di un incremento del prezzo minimo di circa il 13 per cento, l’emittente avrebbe a disposizione 55 partite con produzione audiovisiva garantita anziché 41. I diritti della Supercoppa Italiana sono invece commercializzati attraverso un pacchetto distinto, con un prezzo minimo di otto milioni di euro a stagione per la formula a due squadre.

Decideranno le televisioni. La particolarità del bando è che saranno proprio le offerte economiche degli operatori della comunicazione a determinare quale Coppa Italia si giocherà dalla stagione 2027/28, fermo restando che è molto probabile che si vada a trattativa privata. Le emittenti potranno presentare offerte per uno o entrambi i format: prevarrà quella di valore assoluto più elevato, purché raggiunga il prezzo minimo individuato dalla Lega per la relativa formula. Il documento prevede peraltro la possibilità di non procedere all’assegnazione dei diritti della Coppa Italia, anche in presenza di un’offerta soddisfacente, qualora non si raggiunga il prezzo minimo per la Supercoppa, e viceversa. In caso di ricorso alla trattativa privata, infine, la Lega Serie A si riserva la facoltà di estendere la durata dei contratti da tre a cinque stagioni sportive.