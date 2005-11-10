Nessun calciatore squalificato dopo la dodicesima giornata del campionato di Serie A. È quanto emerge dal comunicato ufficiale del giudice sportivo, pubblicato oggi dalla Calcio Lega Serie A. Sono due, invece, i giocatori entrati in diffida, entrambi del Lecce: si tratta di Danilo Veiga e Jamil Siebert, che hanno rimediato la quarta ammonizione stagionale nella partita persa con la Lazio. Per quanto riguarda gli allenatori, da segnalare la prima ammonizione stagionale per Paolo Zanetti, tecnico dell’Udinese.

Multa da 10.000 euro a Cherubini

Il giudice sportivo ha inflitto un’ammenda di 10 mila euro a Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, “per avere, durante l'intervallo e al termine della gara, negli spogliatoi, contestato l'operato arbitrale con atteggiamenti e parole irriguardose”. Il provvedimento fa riferimento alla partita persa domenica dai crociati con la Roma.

Le sanzioni economiche alle società

Sono nove i club di Serie A multati dopo la dodicesima giornata, per complessivi 42 mila euro. L’ammenda più pesante, di 10 mila euro, è stata inflitta alla Roma per il lancio da parte dei propri sostenitori di tre petardi, un accendino, un fumogeno e una bottiglietta di plastica sul terreno o nel recinto di gioco. Multate per il comportamento dei propri tifosi anche Atalanta (4 mila euro), Udinese (2.500 euro) e Bologna (1.500 euro). Cinque società sono state invece sanzionate per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo o del secondo tempo delle rispettive partite: si tratta di Como (8 mila euro), Fiorentina e Milan (5 mila euro ciascuna), Genoa e Monza (3 mila euro ciascuna). Considerando anche l’ammenda inflitta a Cherubini, le sanzioni economiche comminate dal giudice sportivo ammontano complessivamente a 52 mila euro.