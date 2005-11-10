Coppa Italia, nessuna priorità per le seconde squadre: la Lega Serie A corregge il bando
Non ci sarà alcuna priorità per le seconde squadre in caso di cambio format della Coppa Italia. Nella prima versione del bando per i diritti TV del triennio 2027-2030, la Lega Calcio Serie A aveva ipotizzato, nel pacchetto B, quello con l’ampliamento a sedici squadre della Serie C, un canale preferenziale per le seconde squadre, “a prescindere dal campionato in cui militano”.
Il passaggio, frutto di un errore materiale degli uffici di Lega, è sparito nella nuova versione del documento, ripubblicato pochi minuti fa. Se passerà il nuovo format - a decidere saranno, di fatto, le TV in base alle offerte - non ci sarà alcuna priorità per le squadre B, ma le 16 formazioni di Serie C entreranno in base al merito.
È un principio, quest’ultimo, su cui per la cronaca si è molto battuta nelle ultime settimane la Lega Pro, per il resto decisamente favorevole alla novità.