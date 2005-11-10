Il Bayern Monaco guarda al futuro e ha messo nel mirino Robin Risser. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il club bavarese - che saluterà Manuel Neuer a giugno - avrebbe avviato i primi contatti con il Lens per valutare la fattibilità di un trasferimento del giovane portiere francese, classe 2004.

L'idea del Bayern

Il piano dei tedeschi sarebbe quello di acquistare Risser già durante la sessione invernale di mercato e lasciarlo in prestito al Lens fino al termine della stagione. Una soluzione che permetterebbe al portiere di continuare il proprio percorso di crescita in Francia, dove è legato al club fino al 2030. Risser è arrivato al Lens nell'estate del 2025 dopo essere cresciuto nel settore giovanile dello Strasburgo, società che mantiene il 25% sulla futura plusvalenza derivante da un'eventuale cessione. Nella sua prima stagione si è imposto rapidamente come titolare indiscusso: 38 presenze da titolare, 41 gol subiti e 12 clean sheet, contribuendo alla vittoria della Coppa di Francia e alla qualificazione in Champions League.

Un momento più difficile, ma il talento resta

L'inizio della stagione 2026/27 è stato meno brillante, in linea con le difficoltà del Lens. Risser ha incassato 31 reti in 15 partite tra tutte le competizioni, mantenendo soltanto una volta la porta inviolata. Numeri che non cancellano però il suo potenziale, tanto da aver attirato l'attenzione della nazionale francese: il portiere è stato convocato più volte dalla selezione maggiore, senza però aver ancora esordito.