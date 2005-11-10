La Juventus continua a muoversi alla ricerca di un rinforzo per l'attacco, ma la pista che conduce ad Alexander Sorloth si sta complicando. L'Atletico Madrid non intende privarsi del centravanti norvegese in prestito, mentre appare difficilmente percorribile la strada di uno scambio che coinvolga Jonathan David e Nico Gonzalez. Già in estate c'erano stati diversi contatti, frenati dalle elevate richieste economiche dei Colchoneros. A complicare ulteriormente l'operazione c'è la concorrenza di altri club, tra cui lo Stoccarda, pronti a investire per un acquisto a titolo definitivo.

Salgono le quotazioni di Balogun, forte concorrenza per Varela

Come riportato dal Corriere dello Sport, prende quota la candidatura di Folarin Balogun, alle prese con qualche difficoltà al Monaco dopo un Mondiale da protagonista. Il preferito in prospettiva resta però Varela, centravanti portoghese del Monza, già ambientato in Serie A e con un ingaggio sostenibile. L'ostacolo è rappresentato dalla valutazione, compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. Oltre alla Juventus, sul giocatore ci sono Napoli, Liverpool, Brentford, Tottenham e Sunderland, senza dimenticare il Benfica, che può pareggiare qualsiasi offerta.

Strada sbarrata per Sebastiano Esposito

La Juventus ha effettuato un sondaggio anche per Sebastiano Esposito, ma il Sassuolo non intende privarsene nella corsa alla salvezza. L'attaccante è inoltre in prestito con diritto di riscatto, situazione che complica ulteriormente un'eventuale trattativa. In una sessione di mercato presumibilmente all'insegna dell'autofinanziamento, i bianconeri potrebbero quindi orientarsi verso un prestito, anche particolarmente oneroso, per trovare una soluzione fino a giugno.