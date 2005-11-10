Archiviata la pausa internazionale, il Parma si appresta a tornare protagonista in Serie A, seppur ad attenderlo ci sia una sfida sulla carta molto complessa come quella contro la Roma. All'alto tasso di difficoltà tecnica si aggiungono però le molte assenze: dallo squalificato Ndiaye agli infortunati Bernabé, Romero, Drobnic e Diego Carlos, che vedono i crociati in piena emergenza nel reparto difensivo. Ne è ben consapevole lo stesso tecnico gialloblu, Alberto Gilardino, che parlerà di questo e molti altri temi nella conferenza stampa pre-partita, che avrà inizio tra pochi minuti presso la sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio. Segui tutte le sue parole grazie alla diretta testuale di TuttoMercatoWEB.com.

Ore 10.34 - Inizia la conferenza stampa.

Le condizioni della squadra? I problemi che deve affrontare in tutti i reparti?

"Abbiamo avuto modo di lavorare a ranghi ridotti. Alcuni ragazzi erano in Nazionale. Ho ritrovato questi ragazzi con grande entusiasmo, stanno tutti bene. Ieri è rientrato Troilo e oggi farà il primo allenamento con la squadra, è motivato e felice. Gli infortunati? Stiamo cercando di recuperarli, li valuterò oggi nell'ultimo allenamento, per vedere se possiamo recuperarli già domani per portarli in panchina. C'è grande positività da parte di tutto l'ambiente. Ndiaye è squalificato, Romero è avanti nel recupero e mi auguro che possa rientrare ad allenarsi singolarmente settimana prossima, al momento non può fare contrasti. Bernabé sta bene, si è allenato tutta la settimana, sarà della partita, poi starà a me valutare se impiegarlo dal primo minuto o meno. Il resto della squadra ha lavorato bene, abbiamo messo carichi di lavoro importanti, abbiamo fatto un'amichevole che ha consentito di giocare anche a chi lo ha fatto meno".

Che rapporto c'è tra lei e Gasperini?

"Gasperini l'ho avuto come allenatore in un'età dove pensavo non di essere arrivato ma di aver raggiunto un livello tale da non poter fare qualcosa in più, lui invece è stato bravo a tirarlo fuori. Qui si racchiude la sua bravura, che la Roma rispecchia in tutto e per tutto, ha plasmato una squadra e a farla sua in poco tempo. SI è fatto comprare i giocatori forti che vuole lui! I bravi allenatori sono bravi anche in questo. Sono felice di rivederlo domani".

Quanto assomiglia il Parma di oggi a quello che vuole?

"È stato un crescendo di approccio e di atteggiamento. Quello su cui lavoriamo tutti i giorni. Dobbiamo dare continuità di questa caratteristica e portarla in campo. Ci crediamo fortemente e vogliamo essere concreti e decisivi nell'interpretazione delle gare. Domani affrontiamo una squadra che offre il miglior calcio in Italia, ma sappiamo che dovremo essere bravi nel cogliere le occasioni che concederanno. Serve capire che partita ci aspetta: grande sofferenza e lì ci dovremo esaltare. Ma dovremo sfruttare anche le opportunità".

L'effetto 'dentista' di Gasperini si sente più da giocatori o quando si allena contro?

"Riesce a tirare fuori tutto da tutti i giocatori. Giocare contro Gasperini è sempre complicato, nella sua versatilità e qualità nel non dare punti di riferimento, creare tanta densità in zona palla e nelle corsie, avere giocatori nell'ultimo terzo di campo come Soulé, Dybala, Castro... possono decidere la partita in ogni momento per la loro qualità. Noi dovremo essere attaccati alla gara con grande mentalità in fase difensiva, ma consci di poter sfruttare le opportunità".

TMW - Cremaschi ha giocato a centrocampo in Nazionale, a Parma esterno. Come mai?

"Ben vengano quei giocatori con queste caratteristiche, che possono fare diversi ruoli: quinto, interno, trequartista. Dentro una squadra se un allenatore può scegliere giocatori di questo tipo è un plus. Cremaschi può fare diversi ruoli e io tengo conto di questo aspetto. Lui ha giocato e fatto gol in Nazionale: c'è un ballottaggio domani tra lui e Britschgi".

Avete rivisto l'errore di Ndiaye? Come lo avete valutato in ottica futura?

"Abbiamo analizzato a livello tecnico e tattico dove possiamo migliorare. Serve lavorare sulla postura del corpo per non farsi prendere l'interno del campo. Sul gol di Theate pure abbiamo corretto individualmente e collettivamente, ci sono state due o tre situazioni dove potevamo e dovevamo fare meglio. Da lì c'è la prestazione corale della squadra sotto l'atteggiamento, ma noi dobbiamo migliorare e abbiamo cercato di correggere alcuni aspetti".

Gilardino sta già parlando del mercato?

"Mancano cinque partite alla sosta, io e lo staff e la squadra siamo concentrati e allineati per fare queste partite al massimo. Ancora non ne ho parlato con la società. Ho grande fiducia nel gruppo e zero alibi se dovessero esserci delle assenze. Chi ci sarà dovrà dare un contributo determinante. Dobbiamo pensare a dare continuità".

Quanto saranno fondamentali i cambi in corsa?

"Sono fondamentali, cinque cambi determinano l'andamento di una gara, spostano gli equilibri. È sempre un punto cardine che tocco con la squadra, dicendo sempre che cinque cambiano le partite, in modo positivo o meno. Questo è per dire che tutti devono avere massima concentrazione e determinazione".

Dall'amichevole si aspettava di più?

"A me perdere non piace neanche a burraco... Non ha fatto piacere a nessuno. È stata una settimana di lavoro con carichi importanti. C'è stato modo di mettere minutaggio anche per giocatori che hanno giocato poco o nulla. Era importante fare una settimana del genere. La squadra è motivata per fare una partita di quelle giuste".

Ore 10.50 - Termina la conferenza.