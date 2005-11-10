Il centrocampista classe 2004 Giacomo Faticanti è un pilastro dell'Under 21 di Silvio Baldini. Convocato anche in Nazionale maggiore a giugno, nelle due gare di interregno dopo il passo indietro di Gattuso e il ritorno di Mancini, il calciatore romano legato alla Juventus da un contratto valido fino al 30 giugno 2029 è stato protagonista anche delle ultime due uscite degli azzurrini. Nella sfida vinta 2-1 contro la Francia venerdì scorso Faticanti è sceso in campo nel corso del secondo tempo, in quella contro il Belgio tre giorni più trdi è partito nell'undici titolare. "Ce la siamo giocata sia con il Belgio sia con la Francia. A livello giovanile l'Italia non ha nulla da invidiare a nessuno: negli ultimi anni sono arrivati tanti successi. Dobbiamo continuare così", le sue parole dopo l'ultimo match. Di fatto, una delle pochissime apparizioni dal primo minuto da inizio stagione.

All'Avellino è una riserva

Già, perché Faticanti che la scorsa estate s'è trasferito all'Avellino con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Juventus in Irpinia sta trovando pochissimo spazio. Quattro apparizioni nelle prime undici giornate, solo con la Virtus Entella nell'undici titolare. Meno di 150 minuti giocati e una situazione che evidentemente non soddisfa né il calciatore e nemmeno la Juventus che sta già valutando nella prossima finestra di calciomercato di dirottarlo altrove, in una squadra capace di garantigrgli più spazio.

Le parole del centrocampista

Su questa situazione s'è espresso a inizio settimana anche lo stesso Faticanti sempre a margine di Italia-Belgio 2-2: "Con la Juventus Next Gen ho vissuto un percorso importante. Ad Avellino sto trovando meno spazio, ma spero di ritagliarmi il mio posto. La Serie B è un campionato tosto, difficile da pronosticare. Credo che tutte le squadre lotteranno fino alla fine per i propri obiettivi".