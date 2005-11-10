Buone notizie per Paolo Vanoli dall'infermeria della Fiorentina. L'infortunio rimediato da Alieu Njie durante la sfida tra Polonia e Svezia sembra essere meno grave del previsto. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante classe 2005 non è stato sottoposto ad alcuna visita di controllo nella giornata di ieri, essendo stata esclusa la grave entità del problema alla coscia. Il giocatore si sarebbe fermato in tempo, evitando di peggiorare la situazione. Maggiori indicazioni sulle sue condizioni arriveranno con la ripresa degli allenamenti di questa mattina.

Mastantuono titolare a Monza, Oulai scala le gerarchie

Dopo una giornata di riposo, la Fiorentina entrerà nel vivo della preparazione della trasferta di Monza, in programma lunedì. Vanoli ritroverà anche gli ultimi reduci dagli impegni con le rispettive nazionali, tra cui Franco Mastantuono, destinato a partire dal primo minuto. Crescono anche le quotazioni di Christ Inao Oulai, che sta scalando le gerarchie a centrocampo e potrebbe trovare spazio nell'undici iniziale al Brianteo. Possibile, di conseguenza, un turno di riposo per Nicolò Fagioli.

Pongracic e Parisi ancora a parte

Proseguiranno invece il rispettivo programma di recupero personalizzato Marin Pongracic e Fabiano Parisi, ancora alle prese con i problemi fisici che li hanno costretti ai box. Il difensore croato potrebbe tornare a disposizione di Vanoli in occasione della successiva sfida di campionato contro l'Udinese.