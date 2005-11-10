Heggem: "La mia situazione al Bologna non è sostenibile. Futuro? Valuteremo le opzioni"

Torbjorn Heggem non le ha mandate a dire. Durante la sosta per le nazionali, il difensore del Bologna ha concesso un'intervista a Dagbladet, nel quale ha parlato della sua situazione: "Credo di essere quello che ha giocato meno dalla scorsa sosta. È incredibilmente frustrante, ovviamente, sai che è la cosa più divertente. Appena non puoi giocare e ti siedi in panchina, senti che questo influisce sul tuo umore".

A gennaio può partire

Heggem ammette: "Sia io che il club comprendiamo che questa situazione non è sostenibile e che ormai è un mese che non gioco molto, ma ovviamente se la situazione dovesse protrarsi ancora a lungo e non si dimostrasse che rientro nei piani futuri, valuteremo altre opzioni".

Il motivo per il norvegese è il subentro di Raffaele Palladino in panchina: "Non riesco a trovare altra spiegazione. Non ho subito infortuni, sono in forma e non sono peggiorato come calciatore rispetto all'ultima volta. Non ho la sensazione di essermi autoescluso dalla squadra. Non ho ricevuto alcuna spiegazione. Non ho nemmeno chiesto spiegazioni. Ho cercato di dimostrare in allenamento di essere una risorsa utile per migliorare la squadra. Ho cercato di dare il massimo, ma finora non ha funzionato. Helland? Siamo entrambi seduti in panchina e competiamo per gli stessi posti. Speriamo che le cose migliorino, ma è evidente che non è sostenibile".