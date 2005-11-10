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Da sosta a sosta: un mese a tutto gas per l'Inter, il 31 c'è il derby poi la sfida al Como

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Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 07:12Serie A
10.10.2026 07:12Serie A
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I nerazzurri di Cristian Chivu ripartono oggi dal Parma. Il 31 ottobre ci sarà il derby contro il Milan, poi la sfida al Como
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato ritorna con un big match. Archiviata la maxi-sosta di tre settimane per le gare delle Nazionali la Serie A è pronta a ripartire. Il pallone rotolerà dalle ore 15 con il Genoa che ospiterà la Fiorentina ma è chiaro come gli occhi siano puntati su Como-Roma di domani all'ora di pranzo. L'Inter di Cristian Chivu potrebbe approfittare del match del "Sinigaglia" affrontando a San Siro oggi alle 18 il Parma di Alberto Giardino, pronto a debuttare sulla panchina dei ducali al posto dell'esonerato Carlos Cuesta.

Un mese a tutto gas

E proprio per i nerazzurri il prossimo mese, quello che va dalla ripresa del torneo fino alla prossima sosta dell’8 novembre, sarà cruciale non tanto per le ambizioni di classifica (che saranno ovviamente quelle di primeggiare in Italia e non solo) ma per capire quale possa essere il percorso e chi possa essere la squadra che possa mettere i bastoni fra le ruote a Lautaro e compagni.

Dal derby alla sfida col Como

Fra 20 giorni infatti ci sarà il derby della Madonnina: sabato 31 ottobre alle ore 20.45 a San Siro infatti il Milan sfiderà l’Inter (per calendario i rossoneri in casa) mentre l’8 novembre ci sarà un’altra sfida molto interessante. I nerazzurri infatti ospiteranno al “Meazza” il Como di Cesc Fabrebgas. Un mese a tutto gas per la squadra di Chivu.

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