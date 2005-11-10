Nuovo stadio Venezia, Boscaro: "L'obiettivo è avvicinarsi alla tripla cifra di ricavi"

Il Venezia apre le porte del nuovo stadio alla stampa, in un pomeriggio dedicato all'aggiornamento dal vivo sullo stato dell'arte dei lavori che porteranno la squadra arancioneroverde ad avere una nuova casa nella seconda parte della prossima stagione. Nicola Boscaro, Chief Revenue Officer del Venezia, ne ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com e dei giornalisti presenti.

Quanto può valere un progetto simile?

"Ci sono vari aspetti che vanno analizzati. Dalle sponsorizzazioni all'hospitality, al merchandising, sicuramente l'obiettivo è di aumentare i ricavi in maniera significativa rispetto agli ultimi bilanci, l'idea è quella di avvicinarci il più possibile alla tripla cifra per quanto guarda le revenues".

Quanto è importante coinvolgere più sport ed altri eventi?

"Sicuramente è fondamentale, ciò che auspichiamo è di creare una struttura che sia a disposizione delle persone per tutto l'anno. Gli eventi calcistici che si possono garantire sono 20, tenendo conto anche di almeno una partita di Coppa Italia. Con altri sport, i concerti e gli esercizi commerciali che rimangono aperti durante la settimana contiamo di avere un impianto utile per 365 giorni l'anno".

Sull'hospitality: come far collimare l'esigenza di aumentare i ricavi dalla fascia di gente che spende di più, al contempo mantenendo la popolarità dello sportt?

"La scelta strategica è stata chiara dall'inizio. Uno dei settori che crescerà di più è la curva, con 1000 in posti in più rispetto a quella del Penzo. Invece tutta l'evoluzione che andremo a fare sull'hospitality non andrà a detrimento del tifoso, anzi. Abbiamo fatto molti studi fatti a monte del progetto interloquendo con i nostri fan, gli studi di fattibilità sono stati fatti in base a quello che vuole il nostro tifoso. Poi è vero che abbiamo l'opportunità duplice spostandoci nell'area metropolitana, avendo un'accessibilità diversa e potendo offrire un intrattenimento diverso al turista alto-spendente. Avere l'aeroporto a due km di distanza permette di offrire esperienze qualitative al turista che passa il weekend a Venezia. Ci saranno 24 Sky Box che non è un prodotto disponibile al Penzo. Passeremo dagli attuali circa 500 posti di hospitality a 2900 posti. Esploreremo varie possibilità, sia per le aziende che per i turisti. Quest'anno abbiamo già inaugurato la Serenissima per vivere Venezia in pieno".