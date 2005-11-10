Stefanelli (CdA Milan): "Che energia Cardinale. Derby vinto una soddisfazione incredibile"

Riccardo Stefanelli, membro del CdA del Milan, è tra i premiati ad Anghiari per 'La Clessidra' e ha parlato a TMW a margine dell'evento: "Il mio ruolo nasce da un contatto attraverso la proprietà del Milan, Cardinale. Ci incontriamo nel luglio 2022 e discutiamo di calcio con lui e Brunello Cucinelli, parlando del suo progetto. Si sono scontrate lì le visioni sul calcio, quella storica e quella che Gerry sta portando avanti con coerenza. Io poi sono un grandissimo tifoso del Milan degli immortali, ho ancora negli occhi la Champions alzata e non potevo non accettare questa proposta".

Cardinale non si sta risparmiando negli investimenti.

"C'è grandissima energia di Gerry nel voler fare bene, raggiungendo gli obiettivi sportivi. E poi a fianco progetti per aumentare il valore non solo del Milan ma di tutto il calcio italiano, come quello dello stadio".

Cosa significa per lei aver vinto il derby?

"Soddisfazione incredibile. Fortunatamente negli ultimi tempi accade spesso: siamo dietro in classifica ma rimane una vittoria importante".

Amorim si sta prendendo il Milan.

"Non l'ho ancora incontrato ma è giovane e serio, ha un ottimo curriculum e i giocatori gli vogliono bene. Sono componenti essenziali per una squadra come il Milan".

Dei risultati sul campo che valutazione fa?

"Da tifoso si vuole sempre essere primi, ma oggettivamente il campionato è super competitivo e ci sono squadre importanti e altre che meritano il loro posto in classifica. Sono soddisfatto, si vede un progetto concreto".

Del Generali Stadium cosa può dirci?

"Progetto presentato da qualche settimana, era tra gli obiettivi dietro all'acquisto della società di Cardinale. È stato fatto assieme all'Inter, per portare un progetto ancora più grande, che dovrebbe essere realizzato per il 2031, in tempo per gli Europei. Speriamo, è ciò che meritano Milano e l'Italia".

Il calcio italiano è poco appetibile?

"Si sta facendo un grandissimo lavoro tra FIGC e Lega Serie A, ci sono i presupposti perché anche il mercato lo riconosco. Oltre i conflitti e i dibattiti, non vedo errori di strategia. Il nostro calcio sta bene, è piacevole da vedere".

Il Milan arriva in Champions?

"Speriamo assolutamente di sì".