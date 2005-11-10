Un nuovo giocatore per il Monza di... Vulcano: arriva Busiello per la Primavera

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Un nuovo giocatore per il Monza di... Vulcano: arriva Busiello per la PrimaveraUfficiale
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Alessio Del Lungo
Alessio Del Lungo
Oggi alle 21:37Serie A
autore Alessio Del Lungo
10.11.2026 21:37Serie A
Il giovane classe 2008 era svincolato dopo l'esperienza all'Empoli e i brianzoli hanno creduto in lui: "Benvenuto, Danilo!".
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Nuovo colpo per il Monza, che ha acquistato Danilo Busiello, fantasista svincolato che si metterà subito a disposizione della Primavera di Luciano Vulcano. Il giovane 18enne non gioca una partita ufficiale da più di un anno ed è stato tormentato dagli infortuni, che ne hanno compromesso la continuità.
La nota del Monza
"Settore Giovanile: Danilo Busiello è ufficialmente un nuovo giocatore dell'AC Monza! ✍️ Il centrocampista offensivo classe 2008, cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, è pronto a iniziare con entusiasmo un nuovo capitolo della sua carriera con la Primavera del Monza. Benvenuto, Danilo!
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