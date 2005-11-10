Ausilio: "L'ultimo derby è stata l'unica partita dell'Inter che non ho visto da dicembre 2009"

Al Social Football Summit è intervenuto anche Piero Ausilio, ex direttore sportivo dell'Inter. C'era tanta curiosità per capire come fosse cambiata la sua vita da settembre a oggi e lui lo ha raccontato ai presenti: "Ora non faccio niente… La verità è che prima, con la scusa di avere impegni quotidiani, mi arrivavano diverse richieste di interventi e di partecipazione a convegni: me la cavavo dicendo che ero impegnato. Adesso praticamente dovrei girare l’Europa, sicuramente ho tante cose da fare e da riscoprire".

Guarda ancora le partite dell'Inter?

"Io dico una cosa: da dicembre 2009, trasferta in Champions League, non ho mai saltato una partita dell’Inter. Il 99,9% dal vivo, qualcuna in video per qualche febbre o situazioni simili. L’unica che non ho visto in diretta è stato il derby della settimana scorsa: ero all’estero a seguire un’altra partita. Sarei bugiardo se dicessi che non c’è emotività e trasporto, non posso dimenticare una squadra che è la mia: io ho chiuso il 1° settembre, l’ultima operazione è stata Spence. Questi ragazzi li sento ancora miei e tifo perché vincano: la vittoria sarebbe anche mia”.

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