Sucic all'Inter, a 23 anni titolare nella Croazia: "Cose che si vedono solo in tv. Ho creduto in me"

Interpellato in conferenza stampa, in ritiro con la Croazia per preparare la penultima sfida di Nations League contro l'Inghilterra, Petar Sucic ha fatto un primo bilancio della stagione all'Inter e analizzato il suo sviluppo in Italia. Senza dimenticare il suo passato alla Dinamo Zagabria, che non perde mai di vista: "Naturalmente seguo molto e faccio davvero il tifo a ogni partita", ha esordito. "Ora sta andando bene, la vittoria in casa del Sunderland e in trasferta contro il Varazdin, sono in un buon momento di forma. Peccato che sia arrivata la pausa, spero che continuino bene. Seguo, faccio il tifo, ma non vorrei commentare molto adesso".

Cosa non ha funzionato

Il cammino dei Vatreni in Nations League, invece, è stato piuttosto traballante (solo 3 punti in 4 partite). "Sicuramente si poteva e si doveva fare meglio, ma questo è il nostro stato reale adesso e dobbiamo farcene una ragione e non guardare affatto alla classifica, ma concentrarci sulla partita con l'Inghilterra", ha suggerito Sucic. "Dare il massimo di noi stessi e cercare di fare un buon risultato, se possibile anche vincere e sfruttare le nostre occasioni. L'ultima partita è contro la Repubblica Ceca, questa è la situazione reale, il nostro obiettivo è rimanere nella prima fascia per le qualificazioni agli Europei".

Brutta scoppola

Lo 0-7 incassato con l'Inghilterra davanti ai tifosi di casa a Rujevica è stato fin troppo pesante, Sucic ne ha parlato così: "Quel risultato suscita rispetto, ovviamente, ma allo stesso tempo noi abbiamo rispetto alla vigilia di ogni partita e verso ogni avversario. Ricordiamoci di Gibilterra e delle Isole Faroe, sono tutte partite che si giocano per punti importanti e avversari che non bisogna sottovalutare. Cosa possiamo dire dello 0-7 contro l'Inghilterra? Meglio sottovalutare anche loro...".

Se avesse saputo prima...

A 16 anni, se qualcuno avesse detto al classe 2003 che un giorno sarebbe diventato un giocatore dell'Inter e un titolare della Nazionale croata, ci avrebbe creduto? Sucic ha risposto: "Ah, non lo so... Ho sempre creduto in me stesso, di poterlo fare, e il mio obiettivo è sempre stato quello di realizzarlo", ha sottolineato davanti ai giornalisti. "Ma ovviamente all’epoca sarebbe stato incredibile, perché sono cose che si vedono solo in TV, sei da qualche parte lontano e nessuno ti conosce. Naturalmente, quel piccolo Petar sarebbe incredibilmente orgoglioso di me adesso".