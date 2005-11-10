Colpo di scena per il Generali Stadium. Italia, Zaniolo chiede rispetto: le top news delle 22

Nella mattinata di oggi Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro di Coverciano, rinunciando alla convocazione con la nazionale di calcio dell'Italia per motivi familiari. A dare ulteriori dettagli, interviene il giocatore stesso con un messaggio diffuso attraverso le proprie Instagram Stories: "Lasciare Coverciano non è stato facile, ma ho preso questa decisione per motivi strettamente personali. Vestire l'azzurro è sempre stato motivo d'orgoglio. Grazie al Mister, allo staff e ai compagni per la vicinanza. Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dare credito a ricostruzioni che non mi appartengono. Questa maglia la porto nel cuore, e continuerò a lavorare ogni giorno per tornare a indossarla".

Colpo di scena nel percorso verso il Generali Stadium, nuova casa designata per Inter e Milan dopo che sarà abbandonato il Meazza? Questo è quanto emerge dalle notizie che circolano a fonte Corriere della Sera, edizione milanese, visto che il Consiglio Comunale di Milano ha approvato una misura bipartisan per fermare l'attuale procedura di valutazione ambientale e richiederne un'altra.

"Il calcio italiano è in una buona posizione grazie a De Siervo e alla sua squadra, abbiamo fatto grandi progressi”. Ezio Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, è intervenuto in chiusura della prima giornata del Social Football Summit, in corso di svolgimento a Torino: “Abbiamo presenze negli stadi, nonostante siano arretrati, come negli anni Novanta. Presenze medie superiori ai 30mila spettatori per partita. È un prodotto che migliora televisivamente e allo stadio. Ci sono partite più maschie, con falli fischiati solo quando evidenti, e si è alzato di 5 minuti di media il tempo effettivo, con partite più gradevoli. Ci sono tanti aspetti da migliorare: gli stadi sono un pallino da portare avanti. Ho partecipato alla presentazione del nuovo San Siro, oggi si legge che ci sono intoppi di natura ambientale. Gli stadi sono una delle leve principali, dobbiamo recuperare competitività".

Il Tribunale Federale Nazionale si pronuncerà nella giornata di venerdì sul ricorso presentato da Adriano Galliani contro la commissione nominata dalla Federcalcio per valutare le candidature alla presidenza della FIGC. Lo apprende TMW. L’udienza si terrà in composizione collegiale, non monocratica, con decisione attesa nella stessa giornata di venerdì. Il giorno dopo scade il termine per gli organi federali per validare le candidature. Al momento, il TFN non ha concesso la sospensiva richiesta da Galliani. Nelle prossime ore, stasera o al più tardi domattina, la FIGC si costituirà effettivamente in giudizio, in persona del commissario straordinario Giovanni Malagò e con l’assistenza legale dell’avvocato Valerio Pescatore.

"Aleksandar Stanković, a causa di un infortunio, ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale serba a Stara Pazova e non sarà disponibile per le prossime partite di Nations League contro Germania e Grecia. Il centrocampista dell'Inter ha accusato lunedì, durante l'allenamento, un dolore nella zona dell'inguine destro. Lo staff medico della nostra nazionale maggiore ha effettuato un esame clinico e ulteriori accertamenti diagnostici, al termine dei quali oggi è stata riscontrata una lesione al muscolo adduttore della coscia destra. Di comune accordo con lo staff tecnico della nazionale e il club, si è deciso che Stanković faccia ritorno all'Inter per proseguire il percorso di recupero. Ad Aleksandar auguriamo un rapido e completo ristabilimento e un ritorno in campo il prima possibile".

Marco Palestra, esterno difensivo del Chelsea e della Nazionale italiana, ha parlato a Rai Sport direttamente dal ritiro di Coverciano. Queste le sue parole su quanto successo a Zanica: "Fa ancora tanto male e penso che rimarrà per sempre così. Però so che bisogna voltare pagina. Dobbiamo cercare di farlo. Quello che è successo rimarrà per sempre, ma sta a noi adesso scrivere nuove belle pagine della storia dello sport italiano”.

Dal Social Football Summit emergono delle novità interessanti a proposito dell'organigramma del Napoli, che accoglie Roberto Monzani nel ruolo di Chief Marketing Officer, una figura delegata a lavorare per il marketing azzurro.

Intervenuto direttamente dal ritiro della Scozia, Scott McTominay, centrocampista che veste anche la maglia del Napoli, è tornato a parlare dei problemi cardiaci che lo hanno portato a sottoporsi a un intervento di ablazione: "Il Mondiale è stato duro. Proprio alla fine, mi sono ritrovato a subire uno ‘shock al cuore’. Mancavano due giorni alla partita contro Haiti e io mi ero preparato al meglio. Ero in una condizione fisica eccellente, poi succede una cosa del genere e ti chiedi: ‘Ma perché proprio a me?’".