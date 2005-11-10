De Gea delude, la Fiorentina pensa a Santiago Beltran in porta. L'Atletico si intromette
Yvonne Alessandro
La Fiorentina guarda al futuro della propria porta e valuta i profili per il dopo David De Gea, finito sul tavolo degli imputati per delle prestazioni ben lontane dalla carriera immensa che lo ha contraddistinto. Santiago Beltran, in questo senso, è finito in orbita Viola: l'estremo difensore argentino, classe 2004, di proprietà del River Plate si sta facendo strada come uno dei prospetti più interessanti del panorama sudamericano.
L'indiscrezione
L'interesse per Santiago Beltran, tuttavia, travalica i confini italiani: secondo quanto riportato da Diario AS, anche l'Atletico Madrid avrebbe inserito il nome del talento dei Millonarios nella lista dei possibili candidati per raccogliere l'eredità di Oblak. Il 33enne sloveno, colonna dei Colchoneros da 12 stagioni e legato a Madrid da un contratto in scadenza nel 2028, spinge il club spagnolo a muoversi con largo anticipo alla ricerca di un erede all'altezza.
La contromossa
Di fronte alle sirene europee, il River Plate si è subito attivato per blindare il proprio gioiello ed evitare di perderlo a cifre contenute. La società argentina ha infatti già avviato le trattative con gli agenti di Beltrán per prolungare l'accordo fino al 2029, con l'intenzione di inserire una clausola rescissoria superiore ai 100 milioni di euro per scoraggiare l'assalto delle pretendenti internazionali.