Kenan Yildiz e Jannik Sinner si sono ritrovati all'Inalpi Arena: tra stelle dello sport, di base, già è più facile intendersi, figuriamoci in un momento simile, che li vede condividere il medesimo purgatorio infermieristico. Nel caso di Sinner, un guaio al ginocchio (sindrome della bandelletta ileotibiale) che dovrebbe tenerlo ai box ancora per un mesetto, almeno.

Stessi tempi di recupero per Yildiz, che ha già ricominciato ad allenarsi individualmente alla Continassa - tra palestra e qualche sgambata qua e là - dopo il lungo iter di recupero al J-Medical (punto di riferimento pure per il collega altoatesino) per via della frattura del quinto metatarso del piede sinistro, ricorda oggi Tuttosport.

Gli elogi di Spalletti: "Nessuno sa ribaltare le difficoltà del match come Sinner"

Il legame di Sinner con Torino è innegabile, e non è solo legato alle ATP Finals. Il tennista italiano è stato in visita alla Continassa quest’estate e ha raccolto grandi elogi da Spalletti: "Nessuno sa ribaltare le difficoltà del match come te" - a quelli di Miami, quando sedeva ancora sulla panchina della nazionale azzurra - "Viene facile parlare di autodisciplina e di motivazioni, basta prendere un pezzetto di lui. Ti seguiamo sempre con grande orgoglio, è bello. Anche i miei figli ti seguono, tutti parlano di tennis. È bellissimo".