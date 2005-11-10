In casa Napoli si profila una vera e propria rivoluzione invernale sul fronte offensivo. Il caso più spinoso riguarda Noa Lang: giunto all'apice del suo rendimento in campo, l'olandese è stato protagonista di un duro scontro verbale con i tifosi delle curve culminato negli insulti e nell'invito a lasciare la squadra al triplice fischio. Strappo che riapre i dialoghi con l'Ajax - già interessato in estate - e con il Galatasaray. A rischiare il taglio nella finestra di gennaio sono però anche Lorenzo Lucca, sommerso dai fischi del Maradona ancora prima di mettere piede in campo, e David Neres, prossimo al rientro dall'infortunio ma tentato dalle sirene brasiliane.

Gli obiettivi in lista

Qualora il club azzurro dovesse concretizzare questo tris di cessioni, il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe chiamato a intervenire massicciamente per ridare qualità ed entusiasmo alla rosa di Massimiliano Allegri, che già in estate aveva chiesto un nuovo rinforzo avanzato. I radar della dirigenza partenopea sono puntati con particolare attenzione sugli esuberi di lusso della Premier League tra Chelsea e Manchester United: oltre all'esterno inglese Jamie Bynoe-Gittens (22 anni), piacciono molto il laterale Patrick Dorgu (22), il giovanissimo Geovany Quenda (19) e il Mason Mount (27), finora utilizzato appena 398 minuti dai Blues in stagione, con i primi tre profili particolarmente appetibili poiché rientranti nei parametri Under per la compilazione delle liste. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Altri nomi segnati

Parallelamente alle piste d'Oltremanica, resiste una suggestione fortemente identitaria che porta a Sebastiano Esposito: il 24enne attaccante e originario di Castellammare di Stabia, oggi al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari e nel giro della Nazionale di Mancini, rappresenta un vecchio pallino del presidente Aurelio De Laurentiis grazie alla sua duttilità su tutto il fronte d'attacco. A centrocampo, invece, con Frank Anguissa in scadenza di contratto, gli scout azzurri hanno messo nel mirino Patrick Zabi, ventenne talento del Paris FC e della nazionale ivoriana, sebbene ogni operazione resti strettamente subordinata ai parametri finanziari e alle scelte d'investimento che verranno calibrate personalmente dal patron azzurro.