Non solo Varela per l'attacco della Juve: il preferito da Spalletti, tra gli elementi che la Juve ha trattato in tempi recenti, è senza dubbio Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid. Per tantissimi motivi: ha il gol nel sangue, è forte fisicamente, ha esperienza internazionale e ha già convissuto col peso di indossare una grande maglia come quella dei Colchoneros, fa sapere oggi Tuttosport.

Negli ultimi mesi lo scenario intorno al norvegese è cambiato e molto: il guaio muscolare accusato dopo il Mondiale ha fatto scalare Sorloth verso il basso nelle gerarchie del reparto offensivo dell’Atletico Madrid. Con annesso sorpasso di Jonathan David, in prestito proprio dalla Juve. Solo nelle ultime settimane il classe ‘95 è tornato stabilmente nelle rotazioni di Simeone, ma non è ancora mai partito dall’inizio tra Liga e Champions League.

Per la Juve sarebbe una operazione possibile solo in prestito con diritto

Sorloth vuole giocare di più e a Torino verrebbe accontentato subito. Lo stesso Spalletti ha parlato col giocatore in estate, prima del ribaltone societario che ha spazzato via Comolli: il flirt, però, non è bastato per andare a nozze. Ecco, proprio Lucio sarebbe il primo tifoso di una nuova trattativa con l’Atletico Madrid, club col quale i rapporti sono molto ben oliati. Carnevali e Massara, tuttavia, hanno pensieri molto chiari: il nome di Sorloth può tornare in auge soltanto se dal Wanda Metropolitano si dichiarassero disposti a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Oltre a Sorloth, resta in piedi la pista che porta a Folarin Balogun: a parole sempre più stufo del Monaco, nei fatti ancora blindato nella prigione dorata del Louis II. Stava per lasciare il Principato per l’Everton, dopodiché è saltato tutto.