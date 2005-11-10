Il Napoli pensa a Sebastiano Esposito. Non è detto che sia esclusivamente per trovare un'alternativa a Rasmus Hojlund. L'attaccante classe 2002, arrivato in estate al Sassuolo dal Cagliari, è uno dei nomi valutati da Giovanni Manna per il mercato di gennaio, anche nell'ottica di una possibile partenza di Lorenzo Lucca. Esposito ha caratteristiche molto diverse dall'italiano, ma anche dal danese: ha un fisico da attaccante, ma è lontano da un centravanti classico. Si abbassa per ricevere palla, partecipa alla manovra, dialoga con i compagni: può giocare da nove, ma funziona ancora meglio al fianco di un altro puntero. Ecco perché l'interesse del Napoli può avere una spiegazione tattica, oltre che di mercato.

Esposito e Hojlund insieme: come potrebbe cambiare il Napoli

Massimiliano Allegri, complici le tante difficoltà nel dare un'identità - si direbbe un'anima - alla sua suqadra, ha cambiato spesso sistema di gioco in questa prima parte di stagione, alternando il 4-3-3 alla difesa a tre e cercando diverse soluzioni per rifornire Hojlund. L'eventuale arrivo di Esposito offrirebbe un'altra possibilità: quella di giocare con due attaccanti complementari. Il danese è molto efficace nell'attacco della profondità, mentre l'ex Inter ama ricevere tra le linee e legare il gioco. Potrebbe agire alle spalle di Hojlund in un 3-5-1-1, oppure affiancarlo in un attacco a due. Nel 4-3-3, invece, dovrebbe adattarsi partendo dall'esterno, con compiti differenti rispetto a quelli di Politano o Neres. Una soluzione possibile, forse non la più indicata come si è visto anche in Nazionale con la Francia, rigore fallito a parte. Non è casuale che anche Mario Giuffredi, agente del giocatore, abbia parlato della compatibilità tra Esposito, Hojlund e Vergara, immaginando un tridente dalle caratteristiche differenti.

Il mercato e l'incastro con Sassuolo e Cagliari

C'è poi il rendimento individuale. Esposito ha segnato due gol nelle prime otto presenze in Serie A con il Sassuolo, confermando soprattutto una buona capacità di partecipare alla costruzione offensiva. A 24 anni, dopo le esperienze con Empoli e Cagliari, sta cercando quella continuità che gli era mancata nella prima parte della carriera. Per chiudere l'affare, bisogna coinvolgere anche il Cagliari, visto che in Emilia è approdato in prestito con diritto di riscatto. Ma forse serve uno sforzo in più per l'attacco di Allegri.