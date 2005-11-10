Sucic, il bilancio: "All'Inter sono soddisfatto, siamo in vetta e con 2 vittorie in Champions"

Petar Sucic, centrocampista dell'Inter e della Croazia, ha solo un obiettivo nella testa: rifarsi dopo la figuraccia incassata contro i Tre Leoni la scorsa pausa nazionali a Rujevica. Stavolta a Londra si aspetta qualcosa di diverso, come ha raccontato in conferenza stampa prima della sfida di Nations League: "Difficile che possa andare peggio di così", ha esordito in prima battuta ripensando al 7-0 subito. "Naturalmente non vediamo l'ora che arrivi la partita, vorremmo tutti poter giocare subito dopo che è finita quella precedente. Siamo pieni di volontà e di voglia di dimostrarci, di dimostrare il nostro vero stato come abbiamo dimostrato tre giorni dopo contro la Spagna. Naturalmente sono una squadra molto buona e splendida, ma sicuramente ci prepareremo bene e abbiamo la nostra chance in quella partita".

Passo dopo passo

In seguito ha commentato come stia procedendo la sua stagione all'Inter, dopo una serie di alti e bassi: "Sono soddisfatto, questo mese è stato pieno di partite, ogni tre giorni. Ne ho iniziate parecchie dall'inizio, ho giocato anche tre partite intere e ho segnato un gol", ha ricordato il giocatore nerazzurro. "Abbiamo vinto in molte partite, siamo in vetta al campionato, e in Champions League abbiamo ottenuto due vittorie, quindi per ora va tutto secondo i piani".

Come crescere ancora

A 23 anni i margini di crescita di Sucic sono ancora elevati, mentre lui riflette sul suo percorso e la sua seconda stagione in nerazzurro: "Questa è una domanda difficile per me stesso, perché come mi piace sempre dire, cerco di migliorarmi in tutto ogni giorno. Analizzo le mie partite, guardo i dettagli, dove posso essere migliore, dove posso essere più concreto. Lavoro davvero molto su di me e quando non ho allenamenti e partite faccio parecchie analisi", ha spiegato in conferenza stampa, a due giorni dalla sfida contro l'Inghilterra. "Posso dire di me stesso da sempre di essere dedito al calcio, che questa è una mia virtù, il duro lavoro... Forse gestisco meglio tutto, la pressione e la grandezza delle partite, tutto ciò che comportano il club e la nazionale, e sto migliorando giorno dopo giorno".