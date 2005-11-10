L'ultimo super Pio, Thuram e il "ritardatario" Lautaro: Chivu deve scegliere l'attacco, oggi più che mai

L'Inter nelle ultime ore ha accolto, via via, i rientri dei tanti giocatori della rosa di Cristian Chivu impegnati con le proprie nazionali in giro per il mondo. L'ultimo in questo senso è stato capitan Lautaro Martinez, sbarcato in Italia nelle scorse ore e già da questa mattina agli ordini di Chivu per l'allenamento alla Pinetina, seppur con carichi e ritmi diversificati.

Lautaro da capitano

Proprio il ritardo del Toro è probabilmente la questione più rilevante nella mente del tecnico nerazzurro nello studio della formazione anti Parma. Rinunciare all'irrinunciabile, che però è rientrato appesantito da partite e viaggi e in "ritardo" rispetto ai compagni o dare spazio a chi ha più energie (fisiche e mentali) e più allenamenti nelle gambe? Dubbi leciti, anche perché la forza di fuoco a disposizione quella importante che conosciamo.

Come rinunciare a questo Pio Esposito?

C'è Pio Esposito, rinfrancato dai gol in Nazionale e da una centralità azzurra sempre più marcata. Dura farne a meno oggi, col morale a mille e la condizione fisica al top. Marcus Thuram è rimasto a lavorare a Milano e c'è da scommettere su una sua crescita dal punto di vista fisico in queste settimane. E Ange-Yoan Bonny che con la sua Costa d'Avorio ha giocato poco e ci raccontano stare particolarmente bene. In un modo o nell'altro ci saranno da fare delle scelte forti di formazione. Oggi più che in altre occasioni.