Dopo aver operato alcuni dei calciatori più importanti del panorama internazionale, Lasse Lempainen si prepara a intervenire anche su Jannik Sinner. Il tennista italiano ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere il problema al ginocchio destro che lo tiene lontano dai campi dalla finale di Wimbledon del 12 luglio. L'operazione è prevista per domani, martedì 24 novembre, a Turku, in Finlandia. Il chirurgo aveva già visitato Sinner nei giorni scorsi a Milano e i tempi di recupero vengono stimati in tre-quattro mesi. Una prospettiva che mette fuori discussione la partecipazione agli Australian Open di gennaio.

Da Dembélé a Nuno Mendes: i grandi nomi del calcio internazionale

Sinner non è certo il primo sportivo di grandissimo livello ad affidarsi a Lempainen. Il curriculum del chirurgo finlandese, specializzato nelle lesioni muscolari e tendinee, comprende numerosi protagonisti del calcio europeo. Tra i più famosi c'è sicuramente Ousmane Dembélé, operato due volte quando giocava nel Barcellona: nel febbraio 2020 per una rottura tendinea alla coscia destra e nel giugno 2021 per un problema al tendine distale del bicipite femorale destro. A Lempainen si è affidato anche il Paris Saint-Germain, che nel 2023 gli ha fatto operare Nuno Mendes per un problema agli ischiocrurali. Tra gli altri giocatori passati sotto i ferri del professore figurano Nordi Mukiele, Ronald Araujo, Alejandro Balde, Reece James ed Éder Militão. Il difensore del Real Madrid è stato operato nel 2026 in seguito a una grave lesione muscolo-tendinea.

Spinazzola, Pellegrini, Dovbyk: quanti precedenti con la Serie A

Anche diversi club italiani conoscono molto bene Lempainen. Uno degli interventi più conosciuti è quello effettuato su Leonardo Spinazzola, che nel luglio 2021 si ruppe il tendine d'Achille durante Belgio-Italia, partita degli Europei poi vinti dagli azzurri. Il giocatore, all'epoca alla Roma, fu operato proprio a Turku il 5 luglio. Il rapporto con il club giallorosso è proseguito negli anni successivi. Nel maggio 2025 il professore ha operato Lorenzo Pellegrini per un problema tendineo alla coscia, mentre nel gennaio 2026 è toccato ad Artem Dovbyk. Tra i precedenti romanisti figura anche Bryan Cristante, operato nel 2019. Non mancano gli ex giocatori del Milan. Nel novembre 2023 Pierre Kalulu è stato operato in Finlandia per la rottura del tendine del retto femorale sinistro, con una prognosi iniziale di circa quattro mesi. Nel dicembre dello stesso anno è stato il turno di Tommaso Pobega, sottoposto a un intervento per una lesione del tendine del retto femorale sinistro. Tra gli altri calciatori che si sono affidati al chirurgo figurano Juan Cuadrado, operato nel dicembre 2023 quando vestiva la maglia dell'Inter, e Giovani Lo Celso, che dovette rinunciare al Mondiale del 2022 per un problema muscolare. Ora Lempainen si occuperà del ginocchio di Sinner, un caso diverso, ma con l'ottimismo di chi ha visto tanti protagonisti dello sport tornare a pieno regime.