Il nuovo uomo-mercato del Milan è in arrivo dalla Germania. Nessuna sorpresa, sarà il tedesco Markus Krosche ormai designato quale nuovo Head of Football del Diavolo che veste in rossonero. Arriverà dall'Eintracht Francoforte, che nel frattempo si è anche già cautelato con un sostituto nelle mansioni di direttore sportivo.

C'è l'accordo tra le due società

Krosche sarà operativo negli uffici di Casa Milan già a partire dal 1° gennaio prossimo, come vi abbiamo anticipato già nelle settimane scorse, ma farà prima il suo arrivo su suolo italiano. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, Milan ed Eintracht hanno chiuso l'accordo economico per il trasferimento in rossonero del dirigente. Il tedesco è atteso presto in Italia per iniziare nel suo nuovo incarico, anche prima che tutto venga formalizzato attraverso i comunicati ufficiali di rito.