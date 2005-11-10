È attualmente in corso al centro sportivo di Mozzate l'allenamento di rifinitura del Como, che si prepara al confronto di domani contro i greci dell'AEK che vale per la 5^ giornata di Fase Campionato della Champions League.

Chalobah c'è, cinque gli assenti

È regolarmente presente sul campo d'allenamento il difensore Trevoh Chalobah, rientrato di recente da un infortunio e già convocato per la partita di sabato scorso contro il Cagliari, vinta 2-0 dai lariani. Non figurano invece tra i presenti gli infortunati di lungo corso Assane Diao, Jesus Rodriguez e Jayden Addai, ai quali si è aggiunto anche Maxence Caqueret per via di problema muscolare accusato prima della partita contro il Cagliari. Sempre fuori anche Moise Kean, che come fatto sapere da Fabregas "ne avrà per mesi, non settimane".

Salgono i ragazzi della Primavera

Come da recente tradizione, sono stati aggregati anche alcuni giovani della squadra Primavera: il portiere Lorenzo Luigi Ginelli, il centrocampista Matteo Papaccioli che peraltro è pure andato a segno nell'1-9 dei biancoblu a Lens, e gli attaccanti Italo Bulgheroni, Cristian Mazzara e Samuele Pisati.