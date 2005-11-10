Il 4-4 di Bergamo porta a quattro le partite chiuse dall'Inter con almeno tre gol subiti, nelle prime sedici della stagione. È un dato che racconta meglio di tanti altri le difficoltà difensive della formazione di Cristian Chivu, reduce da una partita nella quale i nerazzurri sono riusciti a segnare quattro reti, tre delle quali con Francesco Pio Esposito, senza però portare a casa i tre punti. E non è certo la prima volta che succede qualcosa di simile in questo campionato.

Inter, già quattro partite con almeno tre gol subiti:

Il primo campanello d'allarme era arrivato il 14 settembre, nel 5-3 con l'Udinese. Poi il 3-4 incassato dal Club Brugge a San Siro in Champions League, la sconfitta per 3-1 nel derby con il Milan e infine il 4-4 di Bergamo. Quattro partite nelle quali l'Inter ha subito complessivamente 14 gol, praticamente uno ogni 103 minuti di gioco. Un problema che riguarda la fase difensiva nel suo complesso, non soltanto i singoli interpreti del reparto arretrato.

Il dato è particolarmente rilevante se confrontato, anzittutto, con quello della scorsa stagione. Nel 2025/26 l'Inter aveva subito almeno tre gol in sei delle 54 partite disputate tra tutte le competizioni. Quest'anno è già arrivata a quattro in appena sedici incontri, con una frequenza del 25% rispetto all'11,1% dello scorso anno. Un'incidenza più che raddoppiata.

Il confronto con le ultime stagioni dell'Inter

Allargando l'analisi, emerge come il problema non sia completamente nuovo. Nel 2024/25, l'ultima stagione di Simone Inzaghi, le partite con almeno tre reti al passivo erano state sette su 63. Stesso numero nel 2022/23, quando però gli incontri complessivi erano stati 57. Molto diversi i dati delle altre annate: appena una partita nel 2023/24 dello scudetto della seconda stella, una nel 2021/22 e tre nel 2020/21, quando in panchina sedeva Antonio Conte. Chivu si trova quindi a gestire una situazione che richiede interventi soprattutto sotto il profilo degli equilibri: l'Inter fa tanti gol, ma forse sta iniziando a subirne troppi persino rispetto alla propria sovrabbondante produzione offensiva. E a gennaio la dirigenza può intervenire sul mercato.