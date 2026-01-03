Roma, Svilar torna sul gol preso: "Ho sentito qualcosa su braccio e testa, per me è fallo"

Il portiere della Roma Mile Svilar ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida esterna sul campo dell'Atalanta persa per 1-0 e valevole per la 18^ giornata di Serie A.

Vi aspettavate qualcosa di più?

"Hanno creato pochissimo, abbiamo fatto un lavoro difensivo solido come sempre. Il gol subito all'inizio ci dà un po' di rammarico: dopo non siamo riusciti a creare tantissimo, ma se non subiamo il gol diventa una partita più aperta. Ci arriveremo anche contro queste squadre a creare nelle partite che arrivano".

Che idea ti sei fatto sul gol?

"Ho sentito qualcosa sul braccio e dopo sulla testa. Penso che le immagini parlano da sole: secondo me, quando si tocca un portiere nell'area piccola, è sempre fallo. L'arbitro mi ha detto che sono stato toccato da un mio compagno, ma Scalvini va sul duello e per me è fallo".