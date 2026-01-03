Svilar sul gol di Scalvini: "Era fallo, mi ha messo le mani in testa. Portieri non tutelati"

Mile Svilar, suo malgrado protagonista in Atalanta-Roma, commenta l'episodio del gol subito. Ecco le sue parole a DAZN:

"Potevo bloccare la palla, poi un mio compagno credo me l'abbia impedito. Ma dopo quell'istante mi viene qualcuno da dietro addosso e mi dà una botta in testa. E se un portiere viene toccato nell'area piccola è fallo".

Ti fa rabbia rivedere queste immagini?

"Sì, mi dà rabbia. Era meglio non vederle. Perché si può vedere in due modi: ho perso sì la palla ma lui mi mette le mani in testa prima che la palla entri. Stiamo andando un po' oltre con i portieri nell'area piccola e non solo in Italia. Il portiere è meno protetto di prima".

Cosa ti hanno detto in campo?

"L'arbitro mi ha detto che io avevo perso la palla prima che Scalvini mi toccasse. Ma per me questo è fallo e basta".