Live TMW Roma, Svilar: "Scalvini ha commesso fallo. Siamo sulla strada giusta per migliorare"

22:50 – Svilar, giocatore della Roma, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalantanel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole presso la New Balace Arena.

Cosa è successo durante il goal di Scalvini?

"Provo a bloccare la palla e vengo impedito forse dal mio compagno di squadra, ma da Scalvini vengo colpito in testa. Penso che un portiere colpito in area piccola sia fallo".

Dove può migliorare questa Roma quando è sotto?

"Certo che dobbiamo migliorare, ma ciò non toglie che stiamo facendo un grande lavoro con il mister".

Come mai questa Roma non pareggia?

"Il mister fa bene quando dice che bisogna giocarle le partite e al tempo stesso creare. Abbiamo sempre fatto una grande partita anche quando abbiamo perso. Noi dobbiamo pensare di andare avanti e sono sicuro che così possiamo fare tanti punti. Abbiamo buone sensazioni".