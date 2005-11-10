Vavassori come Zalewski? La Polonia sogna il talento del Palermo per la sua Nazionale

Non solo Lorenzo Mezzotero, fresco di convocazione per l’Azerbaigian. Un altro talento che si sta mettendo in mostra nella nostra Serie B, venendo anche convocato dall’Under 21 di Silvio Baldini per le prossime gare, sarebbe finito nel mirino di una nazionale straniera pronta ad assicurarsene le prestazioni e strapparlo all’Italia.

La Polonia contatta Vavassori del Palermo

Secondo quanto riferito dai media polacchi la Federcalcio locale (PZPN) sarebbe rimasta colpita dalle prestazioni di Dominic Vavassori con la maglia del Palermo in queste prime giornate di Serie B, sei gol e un assist in 10 presenze (sette reti e tre assist contando la Coppa Italia) e avrebbe contattato il giocatore per convincerlo a vestire la maglia biancorossa anziché quella azzurra. Vavassori è eleggibile per tre nazionali diverse: il padre infatti è nato in Brasile per essere poi adottato da una famiglia italiana, mentre la madre ha origini polacche. E da qui nasce la possibilità per il paese dell’est Europa di convocate il classe 2005.

A Vavassori la decisione finale

L’esterno offensivo di proprietà dell’Atalanta al momento si gode la prima chiamata dell’Under 21 azzurra con cui sfiderà in amichevole la Francia (venerdì 13 alle ore 18:30) e il Belgio (lunedì 16 alle 18:30) con cui potrebbe fare il suo esordio. In futuro però potrebbe essere chiamato a scegliere fra Italia e Polonia e starà al classe 2005 decidere quale nazione rappresentare a livello di selezione maggiore. Un caso simile a quello di Nicola Zalewski che però, pur avendo un passaporto italiano, ha sempre rappresentato la Polonia anche a livello giovanile esordendo con l'Under 16 fino ad arrivare in nazionale maggiore disputando anche un Mondiale (Qatar 2022) e un Europeo (Germania 2024).