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I talenti della Serie B: i giocatori del Pisa che possono arrivare in Serie A

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Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 19:09Serie A
04.10.2026 19:09Serie A
Fonti preferite
Chi sono, che ruolo ricoprono e perché i giovani più interessanti del Pisa possono ambire alla Serie A
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Dalla novità Andrea Primasso, a un Emanuele Rao in cerca di conferma, fino al più esperto Omar Correia. Ecco i talenti del Pisa pronti per la Serie A. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei due talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Andrea Primasso
Nato il: 10/10/2005
Luogo di nascita: Terni
Ruolo: difensore centrale
Partite: 3 (due in campionato, uno in Coppa Italia)
Club proprietario del cartellino: Pisa

Profilo – Nonostante i ventanni il giocatore ha un’importante gavetta alle spalle prima in Serie D con il Real Monterotondo da cui il Pisa lo prelevò, e poi in Serie C con le maglie di Sestri Levante e Vis Pesaro. Rientrato alla base in estate è partito dietro nelle gerarchie, anche per l’iniziale schieramento a quattro, trovando spazio nelle ultime due gare col passaggio a una linea a tre. Centrale forte fisicamente, sa farsi valere sui palloni aerei anche nell’area avversaria (tre gol lo scorso anno), anche se deve ancora un po' sgrezzarsi in certe giocate difensive e crescere nella qualità del palleggio.

Emanuele Rao
Nato il: 28/03/2006
Luogo di nascita: Rovereto
Ruolo: ala sinistra
Partite: 5 (tre in campionato, due in Coppa Italia)
Club proprietario del cartellino: Napoli

Profilo – Altro giocatore che di gavetta alle spalle ne ha nonostante la carta d’identità. Cresciuto nella SPAL ha esordito ancora minorenne in Serie C disputando due stagioni da titolare attirando le attenzioni di diversi club di Serie A con il Napoli che la spuntò e se ne assicurò le prestazioni. Con gli azzurri non ha mai giocato venendo prima dirottato al Bari, dove lo scorso anno è stato una delle poche note liete, e ora al Pisa dove potrà lottare per altri traguardi. Giocatore dotato di grande tecnica può giocare su tutto il fronte d’attacco preferendo partire da sinistra o giocare vicino a una punta centrale. È un giocatore veloce di gamba e pensiero, bravo nell’uno contro uno e capace di cambiare passo per superare gli avversari, rientrare e poi calciare in porta con un tiro potente e preciso.

Omar Correia
Nato il: 10/04/2000
Luogo di nascita: Evreux
Ruolo: centrocampista
Partite: 5 (tutte in campionato)
Club proprietario del cartellino: Pisa

Profilo – Cresciuto in Francia, dove ha vestito anche la maglia del Paris Saint-Germain a livello giovanile, il mediano ha trovato fortuna a est: prima in Slovenia con il Koper e poi in Italia con la Triestina che ha creduto il lui in Serie C permettendogli di mettersi in mostra nel nostro paese e iniziare una ascesa. Lo scorso anno è stato uno dei punti forti della Juve Stabia dove si è confermato come un giocatore dominante in mezzo al campo capace al contempo di fornire assist e gol. Anche a Pisa il copione si sta replicando con il francese che è diventato un perno del centrocampo di mister Bianco. Forte fisicamente, sa farsi valere nei contrasti in mezzo al campo e dominare anche sui palloni alti fungendo da schermo davanti alla difesa. Anche se non velocissimo dimostra un grande dinamismo in campo con la capacità di ribaltare l’azione e andare anche a chiuderla nell’area avversaria.

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