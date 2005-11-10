Tassotti sul Milan: "Amorim ha bisogno di tempo. Champions obiettivo minimo"

Oltre quattrocento presenze con la maglia del Milan e un'altra vita in rossonero come allenatore e dirigente. La Gazzetta dello Sport ha scelto Mauro Tassotti per analizzare, a pochi giorni dal ritorno della Serie A, cosa attendersi nel breve e nel lungo periodo dalla formazione di Ruben Amorim:

"È davvero troppo presto per giudicare il lavoro di un allenatore nuovo, con una squadra nuova e soprattutto principi nuovi. Come era prevedibile c'è stato qualche momento di difficoltà ma anche tante buone cose proprio come nell'ultima partita contro il Lecce. Sinceramente, un inizio che ci si poteva aspettare. Ora però serve tempo, un tempo necessario di inserimento per Amorim per conoscere al meglio l'ambiente e i giocatori stessi.

Obiettivi? In Italia non vedo 4-5 squadre nettamente più forti, quindi direi che la Champions deve essere la base. Per lo scudetto dovrebbero fare molto bene, ma chissà... In Europa lo stesso, anche se le avversarie sono più "semplici" solo sulla carta".