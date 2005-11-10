Olanda, Xavi: "Lasciare fuori Taylor è stata la decisione più difficile. Potrà tornare"

Xavi, ct dell'Olanda, è intervenuto in conferenza stampa prima degli impegni contro Grecia e Germania, parlando anche dell'esclusione di Kenneth Taylor, centrocampista che con la Lazio in questo momento sta avendo un rendimento molto positivo: "È stata la decisione più difficile. Ora sono rientrati Kluivert e De Jong e abbiamo molti centrocampisti. Avrebbe potuto essere convocato, è sicuramente sotto la nostra lente d'ingrandimento. Se continuerà a giocare su questi livelli, potrà sicuramente tornare".

Con la Lazio è un protagonista

Taylor è uno dei calciatori più in forma della squadra di Gattuso, che è attualmente prima in classifica in Serie A. In estate su di lui c'era l'interesse della Premier League, ma Lotito ha sempre chiesto cifre alte e adesso a maggior ragione per privarsi di lui vuole un'offerta irrifiutabile. Senza la Nazionale potrà rimanere a Formello e continuare ad allenarsi con i biancocelesti.