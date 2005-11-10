Thuram senza Francia e Chivu ringrazia: la mancata convocazione ha scatenato la pantera

La mancata convocazione di Marcus Thuram da parte del nuovo ct francese Zidane ha fatto discutere qualche settimana fa... e continua a farlo oggi. E' stato proprio Cristian Chivu a tirare in ballo la scelte del nuovo selezionatore transalpino in conferenza stampa, rispondendo a cosa si deve la metamorfosi di un Thuram diventato decisivo e straripante in ogni fase della gara.

Le parole di Chivu in conferenza stampa

"Non so se è merito mio o di Zidane... - ha detto Chivu sorridendo - Tira fuori la sua leadership, in un momento dove manca Lautaro si prende le sue responsabilità. Durante la sosta ha avuto la possibilità di stare con me tre settimane. Anche con 90 minuti alle spalle oggi al 100esimo entrava in area con una forza devastante. Quando entra e ti punta con quella velocità c'è sempre il rischio che ti segni. Gli abbiamo dato qualche giorno di riposo".

Il riferimento del tecnico rumeno, sembra evidente, è alla mancata convocazione del suo numero 9, che evidentemente ha reso ancora più feroce la Pantera Nera, oggi inarrestabile in area di rigore. Le tre settimane passate ad Appiano hanno sicuramente giovano a Thuram e all'Inter, ma avanti di questo passo sarà molto difficile per Zidane rimandare ancora il rientro in Bleus del centravanti.