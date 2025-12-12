Bologna, Italiano: "Ringrazio i ragazzi, mi hanno fatto passare un compleanno bellissimo"

Seconda vittoria consecutiva per il Bologna in Europa League, che ieri sera ha battuto in rimonta a domicilio il Celta Vigo per 2-1 grazie alla doppietta di Federico Bernardeschi.

Al termine del match, il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano è intervenuto ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: "Credo oggi la squadra si sia espressa in maniera eccezionale, specialmente dopo essersi trovata sotto al primo errore. Da lì in poi non abbiamo più concesso nulla e creato tanto. Questa è una delle nostre partite più belle da quando sono al Bologna, il livello è stato veramente altissimo, ringrazio i ragazzi perché mi hanno fatto passare un compleanno bellissimo”.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Celta Vigo (3-4-3): Radu; J. Rodriguez, Starfelt, Ristic; Carreira, Beltran (35’ st Roman), Moriba, Mingueza (22’ st Rueda); Swedberg (23’ st Aspas), Iglesias (23’ st Jutgla), Zaragoza (1’ st Alvarez). A disp.: Villar, M. Alonso, Fernandez, Lago, El-Abdellaoui, D. Rodriguez, Sotelo. All.: Giraldez

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro (43’ st Odgaard), Pobega (43’ st Ferguson); Bernardeschi (36’ st Orsolini), Fabbian, Rowe (23’ st Cambiaghi); Castro (36’ st Dallinga). A disp. Franceschelli, Pessina, Lucumi, Zortea, Dominguez. All.: Italiano

Arbitro: Petrescu (Romania).

Marcatori: 17’ Zaragoza (C), 66’ rig., 74’ Bernardeschi (B)

Ammoniti: Radu (C), Rueda (C), Moriba (C), Holm (B)