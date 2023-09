tmw Inter, le immagini di Klaassen alle visite mediche. Ora il Coni, poi la firma in sede

Procede nel migliore dei modi l'iter di visite mediche che porterà Davy Klaassen alla firma con l'Inter. Terminati infatti i test all'Umanitas di Rozzano, l'olandese si appresta adesso a sostenere la seconda parte di viste al Coni come da prassi.

Poi, il calciatore classe '93 - che va a completare il centrocampo di mister Simone Inzaghi - andrà in sede per la firma (contratto da un anno con opzione per un'altra stagione). Ecco le immagini di TMW: