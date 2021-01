tmw Un punto nelle ultime 5 gare: riflessioni a Udine su Luca Gotti dopo il ko con la Samp

Riflessioni in corso in casa Udinese sull'allenatore. All'indomani della sconfitta contro la Sampdoria, il club friulano potrebbe operare quel cambio di allenatore che sta già meditando da tempo. Nulla di ancora deciso, ma la posizione di Luca Gotti dopo la sconfitta contro la Sampdoria e anche in virtù di un solo pareggio conquistato nelle ultime cinque gare è in bilico.

Riflessioni in corso, ma il cambio non è scontato soprattutto in virtù di un calendario particolarmente fitto: mercoledì ci sarà infatti il recupero contro l'Atalanta, sabato la sfida contro l'Inter.