Lione, scontro di vertice col PSG. Tolisso: "Noi primi? Nessuno pensa di essere arrivato qui"

Davanti alla televisione, Corentin Tolisso infortunato aveva apprezzato la vittoria dell'Olympique Lione dello scorso 19 aprile sul campo del PSG (2-1). Questa volta invece il capitano dell'OL non mancherà alla trasferta al Parco dei Principi questo lunedì, sperando di accompagnare la sua squadra ad un nuovo risultato utile per mantenere la vetta della classifica di Ligue 1.

Il Lione, tuttavia, arriva da una brutta sconfitta in Europa League per mano dell'Hoffenheim (0-3), mentre il centrocampista francese si è limitato a dichiarare: "Giovedì non c'erano le condizioni giuste. Non ho necessariamente voglia di prendere questa partita come punto di riferimento. Ne abbiamo parlato. Non possiamo neanche fare finta che non sia successo. Dopodiché, bisogna saper ridimensionare le cose e considerare il contesto dell'Europa League. Questa sconfitta arriva nel momento sbagliato perché domani giochiamo contro il PSG. Ma ne abbiamo fatte (di brutte partite) l'anno scorso. Nella mia carriera ne ho fatte a tonnellate. Questo non deve farci perdere la fiducia che abbiamo in noi stessi a livello individuale e che si riflette sul collettivo".

La presenza di Tolisso non è in dubbio, semmai la sua partenza dal primo minuto non assicurata: "Per quanto mi riguarda spero di poter giocare domani. Vedremo. In ogni caso, è sicuro che farò la trasferta", ha detto alla vigilia dell'incontro di campionato. A ripensare all'ultimo successo al Parco dei Principi, tuttavia, i ricordi sono dolci anche se non vi ha partecipato: "Siamo già contenti di quello che abbiamo fatto al Parco la scorsa stagione. I miei compagni avevano fatto una partita eccezionalemente importante. Difensivamente e anche offensivamente. Avevamo concretizzato le occasioni che ci erano capitate. E anche tatticamente avevamo fatto buone cose. Lo spirito di squadra c'era. Ricordo di aver visto i miei compagni correre dal primo all'ultimo secondo e dare il 100%".

Poi ha aggiunto sui campioni in carica d'Europa che sfiderà domani: "Sappiamo che a Parigi avremo momenti complicati, che loro avranno il possesso palla e che bisognerà correre. Ma siamo pronti a questo. E con la palla, bisognerà cercare di fare come l'anno scorso: alla minima occasione, segnare. Abbiamo preparato un piano, spero che funzioni. Ho grandissima fiducia nell'allenatore (Paulo Fonseca)". Un avviso infine alla squadra: "Bisogna prepararsi mentalmente a essere privati del pallone, essere pronti a fare i sacrifici. Se ci si condiziona già mentalmente, sarà più facile. Se non siamo pronti, è sicuro che andrà male. So che la squadra è pronta a fare moltissimi sforzi contro i campioni d'Europa".

E sulla posizione in classifica, a pari punti con il PSG, in uno scontro diretto assoluto domani: "Essere primi in classifica dà una motivazione supplementare, un obiettivo in più, molto semplicemente", ha detto Tolisso. "Ma che si sia primi, secondi o quarti, è solo un aspetto positivo. Richiede conferma. Perderemo ancora delle partite. Sarà il modo in cui le perderemo a dover essere analizzato. Credetemi, restiamo molto umili. C'è ancora tantissima strada da fare. Nessun giocatore pensa di essere arrivato da qualche parte".