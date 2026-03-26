Tonali infrange il tabù: suo il primo gol dell'Italia in un playoff dopo quasi 30 anni

Importante vittoria dell'Italia, che si scrolla dalle spalle il peso dei precedenti e riesce a battere 2-0 l'Irlanda del Nord, conquistandosi così il pass per la finalissima contro la vincente tra Bosnia-Erzegovina e Galles, che sono andate ai tempi supplementari dopo il pari per 1-1 maturato nei 90 minuti più recupero del Cardiff City Stadium.

La partita dell'Italia ha trovato una svolta all'inizio del secondo tempo, quando Sandro Tonali ha calciato dal limite forte e angolato, battendo il portiere biancoverde Charles con un bel bolide basso che ha stappato il match e permesso agli Azzurri di mettere la contesa in discesa.

Un gol, quello segnato da Tonali, anche dal grande peso psicologico ed emotivo, contando che con la sua rete il centrocampista del Newcastle ha interrotto un tabù che andava avanti da quasi trent'anni e che vedeva l'Italia incapace di segnare in una sfida valevole per lo spareggio Mondiale da quasi trent'anni, dalla duplice sfida alla Russia del 1997. Da allora, mai una rete né col duplice confronto della Svezia del 2017, né contro la Macedonia nel 2021.

Voto 7,5 per Tonali nelle pagelle di TMW di Italia-Irlanda del Nord 2-0. Con la seguente motivazione: "Quando la pressione poteva prendere il sopravvento ci ha pensato lui a mettere la gara in discesa, al 56esimo una stoccata potente e precisa suonata allo stadio come una liberazione. Menomale che c'è Sandro...".