Tra poche ore inizierà il cammino dell’Italia nel Mondiale Under 17 e tra i protagonisti della spedizione azzurra agli ordini del commissario tecnico Franceschini ci sarà anche Federico Croci, centrocampista offensivo classe 2010 che gioca sotto età con la Primavera della Fiorentina ed è tra i talenti più in vista del campionato giovanile.

Le parole dal suo entourage

Sull’avvicinamento all’esperienza per il ragazzo si è espresso il suo scopritore Andrea Ritorni, capo scout della Vigo Global Sport: “Sento Federico tutti i giorni, è in Qatar con i compagni da lunedì e si sta preparando nel migliore dei modi all'appuntamento. Prima di partire ha avuto un virus che ha risolto in pochissimo tempo ed ora sta benissimo sia mentalmente che fisicamente. Tocca a noi farlo rimanere sereno ed allontanare le pressioni che arrivano inevitabilmente da stampa, tifosi, mondo esterno. E continuare a volare bassi portando rispetto sempre a tutti perché bruciarsi a quell'età è facile”, ha detto a Repubblica - Firenze.

Ne aveva parlato anche Mancini

Parlando in conferenza stampa da Coverciano all'inizio della sosta di novembre per le nazionali appena conclusa, il ct dell'Italia, Roberto Mancini, aveva speso qualche parola anche per Croci: "È un 2010 e gioca coi 2007, ha qualità importanti. La Fiorentina ha giocatori bravi". Noi di TMW ve lo abbiamo indicato tra i migliori talenti italiani nella Top-100 dei nati tra il 2005 e il 2010.