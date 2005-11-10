Per Petrachi al Toro serve coraggio? Abate: "No, quello ce l'hai o meno. E noi ce l'abbiamo"
autore
Giacomo Iacobellis
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:30Serie A
autore Giacomo Iacobellis
19.11.2026 22:30Serie A
Il tecnico del Torino ha detto la sua anche sul pensiero del direttore Petrachi nella conferenza stampa tenutasi a due giorni dalla trasferta di Napoli.
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Mister Ignazio Abate, intervenuto in conferenza stampa per presentare la super sfida col Napoli, ha risposto anche a una domanda sulle recenti dichiarazioni del direttore Gianluca Petrachi. Ecco le sue parole in merito sulla reazione richiesta ai calciatori del Torino.
Il pensiero di Abate sulle dichiarazioni di Petrachi
Petrachi chiede coraggio...
"Non penso sia questione di coraggio, o ce l'hai o non ce l'hai e noi abbiamo dimostrato di averlo. Abbiamo tanti aspetti da migliorare, il direttore si riferiva a migliorare nella continuità nei 90 minuti. Vede la squadra tutti i giorni e conosce i battiti dello spogliatoio".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Oggi
22:36 Serie A
Atta vede il rientro con la Fiorentina. Oggi era al Viola Park nonostante il giorno libero
22:30 Serie A
Per Petrachi al Toro serve coraggio? Abate: "No, quello ce l'hai o meno. E noi ce l'abbiamo"
22:22 Serie A
Becali infastidito da Chivu. Ma ammette: "Non credevo nemmeno avrebbe salvato il Parma"
22:15 Serie ATMW
TMWRetegui avrebbe anche voglia di tornare in Italia. Solo che ci sono 55 milioni di ostacoli
22:00 Serie A
Il Napoli perde un altro pezzo, Inter su un talento tedesco, Runjaic risolve: le top news delle 22
21:52 Serie ATMW
TMWGTA VI, quali calciatori avrebbero le 5 stelle da ricercato? Tanti ex Juve tra i re delle espulsioni
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni