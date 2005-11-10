Mister Ignazio Abate, intervenuto in conferenza stampa per presentare la super sfida col Napoli, ha risposto anche a una domanda sulle recenti dichiarazioni del direttore Gianluca Petrachi. Ecco le sue parole in merito sulla reazione richiesta ai calciatori del Torino.

Il pensiero di Abate sulle dichiarazioni di Petrachi

Petrachi chiede coraggio...

"Non penso sia questione di coraggio, o ce l'hai o non ce l'hai e noi abbiamo dimostrato di averlo. Abbiamo tanti aspetti da migliorare, il direttore si riferiva a migliorare nella continuità nei 90 minuti. Vede la squadra tutti i giorni e conosce i battiti dello spogliatoio".