Torino, accordo con Obrador ma non col Benfica. Per la difesa ci sono Ricardo e Marianucci

Scatto Torino per Rafa Obrador, esterno mancino di proprietà del Benfica. E' quanto scrive quest'oggi il quotidiano Tuttosport, secondo cui il ds granata Gianluca Petrachi ha già trovato l'accordo per i termini personali con l'entourage del calciatore. Ma non ancora quello col Benfica: il Torino è partito da una proposta di prestito con diritto di riscatto da 2 milioni di euro, col giocatore arrivato la scorsa estate dal Real Madrid con una valutazione da 5 milioni. Il suo eventuale arrivo è legato anche alle uscite di Biraghi e Nkounkou.

Non solo Obrador però, con il Torino attivo anche sul fronte difensore. Il preferito resta il brasiliano David Ricardo, col Botafogo che però al momento fa muro trincerandosi dietro una diversa valutazione (non meno di 8-9 milioni) e ad una cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto.

Per questo nelle ultime ore Petrachi ha attivato anche i contatti col Napoli per Luca Marianucci, difensore protagonista con un assist nel pareggio di ieri col Verona. Il difensore piace molto a Cremonese e Cagliari, col Torino che avrebbe messo sul piatto una proposta di prestito con diritto di riscatto da 20 milioni di euro. E all'interno della trattativa, il Toro ha parlato anche dell'interruzione del prestito di Ngonge.