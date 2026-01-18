Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torino, Baroni: "Fiducia in Ngonge, lui deve stare sereno. Abbiamo problemi di solidità"

Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:26
Yvonne Alessandro

Marco Baroni, allenatore del Torino, a Sky Sport nel pre-partita contro la Roma. Zapata non c'è, Ngonge invece viene confermato in avanti: "Attacco ridisegnato ma Ngonge ancora dal 1'? Noi abbiamo fiducia in lui, lui deve stare sereno. Ha qualità, deve lavorare per la squadra, poi abbiamo Simeone che lo ha portato in panchina ma sta con i compagni. Tutta la squadra deve adoperarsi e aiutare il ragazzo"

Cosa serve per aggiustare le falle difensive?
"Sicuramente uno dei nostri problemi è stata la continuità e la solidità. Abbiamo subito molto di più di quanto concesso. Tutta la squadra dovrà adoperarsi oggi, la fase difensiva non è legata solo ai difensori ma a tutta la squadra. Serve una prestazione di grandissimo livello oggi, di attenzione, dedizione, corsa contro questa Roma".

