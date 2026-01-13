Live TMW Torino, Baroni: "Il passaggio del turno è un premio per società e tifosi"

Al termine di Roma-Torino di Coppa Italia, Marco Baroni è atteso in questi minuti nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match in conferenza. Diretta testuale a cura di TMW.

23.00 - A breve la conferenza stampa di Baroni.

23.18 - Inizia la conferenza stampa.

Qual è il vostro obiettivo stagionale?

"Il nostro obiettivo è migliorare la stagione passata: teniamo alla Coppa Italia, teniamo al derby. Ripeto, ho chiesto di poter allenare giocatori con del futuro: il quotidiano deve essere il nostro obiettivo primario".

Rispetto alla gara di settembre contro la Roma, ma in cosa sta migliorando la squadra? In cosa vuole ancora migliorare?

"Rispetto alla gara di campionato all'Olimpico, sono due squadre diverse. Spesso abbiamo giocato troppi bassi, io voglio un calcio di ritmo: ci stiamo lavorando. Oggi era difficile, venire qui con questo spessore ed energia non era facile. Mi complimento con i ragazzi, il passaggio del turno è un premio a società e tifosi: siamo stati bravi".

Per tanti, la Coppa Italia è uno spreco di energia.

"Più partite fai, più stai facendo qualcosa di importante. Anzi, il format ti costringe ad andare fuori contro squadre più forti: noi non siamo avvantaggiati su questo".

Rincontrerete la Roma tra pochi giorni...

"Sarà un'altra partita, servirà lo stesso piglio e la stessa aggressione. Questa Roma non la devi tenere vicina all'area, quindi servirà nuovamente sacrificio e compatteza, ma anche gioco: come fatto oggi".

Ha capito come battere Gasperini.

"Io lo apprezzo tanto. Sono contento, ma quello che ha fatto nel calcio italiano è incredibile. Lo stimo. Ogni partita è a sé: il merito è dei ragazzi non mio".

23.24 - Termina la conferenza stampa.