Lazio, per Sutalo il derby è andato. Lesione di secondo grado, il 2026 potrebbe essere finito

L’infortunio di Josip Sutalo, rimediato a Napoli, si sta rivelando più serio del previsto: la lesione al flessore appare molto più vicina al secondo grado che al primo (circa 45 giorni di stop), e la sua presenza al derby del 13 dicembre è ormai da considerarsi quasi impossibile. La vera corsa contro il tempo riguarda semmai un altro appuntamento, la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, in programma il 22 dicembre a San Siro, fa sapere oggi Il Tempo.

Provstgaard unico sicuro di un posto al centro: l'altro se lo giocano gli ex Union Berlino

Inoltre si è fermato di nuovo Marusic: è allarme in difesa. Gattuso sicuramente dovrà sciogliere un dubbio non banale per completare la coppia centrale al fianco di Provstgaard. Le opzioni portano entrambe ai due ex Union Berlino: con Doekhi si tornerebbe alla coppia titolare dell’avvio di stagione, quella che aveva convinto nelle prime giornate; con Diogo Leite si formerebbe invece una coppia anomala, composta da due mancini, anche se il portoghese, ogni volta che è stato chiamato in causa, ha sempre garantito prestazioni di qualità. Resta infine una terza suggestione, utile solo nel caso in cui sia Provstgaard a dover rifiatare: il ritorno del duo Doekhi-Diogo Leite, coppia che aveva già funzionato ai tempi dell’Union Berlino. Entrambi, va ricordato, sono arrivati alla Lazio da svincolati la scorsa estate, Doekhi a fine luglio e Diogo Leite nei primi giorni di settembre.