Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere in scadenza al 2028. E il rinnovo è difficile

Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere rischiano di essere i problemi della prossima estate in salsa nerazzurra. Entrambi sono in scadenza al 30 giugno del 2028 e nessuno dei due ha aperto a un rinnovo. Probabilmente perché guadagnano già molto bene - oltre i 3 milioni di euro a stagione - sicuramente perché l'ambizione può portarli da un'altra parte.

Scamacca

È evidente che qualcosa nel rapporto con Maurizio Sarri non sta filando per il verso giusto. Viene convocato in Nazionale ma non gioca nemmeno un minuto con il club, nella vittoria contro il Monza, nemmeno quando Krstovic viene sostituito. Nell'estate scorsa c'era la possibilità Roma, ma non c'è stata l'intenzione di cederlo, nemmeno per offerte intorno ai 30-35 milioni. L'impatto con il nuovo tecnico non va sottovalutato e non è impossibile che se dovesse arrivare una proposta interessante a gennaio non possa essere salutato.

Charles De Ketelaere

Se fosse arrivato davvero il Paris Saint Germain con un assegno da circa 45-50 milioni, ecco che il belga avrebbe salutato già nella scorsa estate. Ora è a un anno dalla scadenza e l'ambizione di combattere per titoli l'ha già ampiamente dimostrata ed enunciata. Vorrebbe giocare la Champions League nella prossima annata, a Bergamo quasi certamente non lo farà.