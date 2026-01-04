Torino, c'è l'offerta al Botafogo per Ricardo: il nodo sono le condizioni per l'obbligo di riscatto

Non è più solo una suggestione di mercato. In casa Torino il nome di David Ricardo è entrato con forza nell’agenda delle priorità, tanto da trasformare un semplice monitoraggio in una trattativa concreta. Il difensore mancino classe 2002 del Botafogo ha convinto dirigenza e area scouting granata per caratteristiche tecniche e duttilità tattica, qualità ritenute ideali per il sistema difensivo a tre di Marco Baroni. Ricardo può agire da braccetto di sinistra, ma all’occorrenza anche da terzino, una polivalenza che ha fatto crescere rapidamente le sue quotazioni, anche alla luce delle incertezze legate al futuro di Adam Masina e Cristiano Biraghi.

Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha già mosso i primi passi ufficiali: sul tavolo del club brasiliano è arrivata una proposta di prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Ed è proprio su questo punto che si concentra il confronto tra le parti. Il Torino ha legato l’obbligo al raggiungimento del 50% delle presenze in Serie A, formula che non convince del tutto il Botafogo. Dal Brasile, infatti, spingono per una clausola più sicura: l’obbligo di riscatto scatterebbe automaticamente con la salvezza del club granata, obiettivo ritenuto ampiamente alla portata dalla società del presidente Urbano Cairo.



I contatti con l’agente Ricardo Luz sono continui e proficui, mentre il giocatore ha già ricevuto una proposta di contratto fino al 2029, con opzione per il 2030. Attenzione però alla concorrenza: un club spagnolo e uno portoghese hanno chiesto informazioni nelle ultime ore. Il Toro, però, al momento appare in vantaggio e deciso a spingere sull’acceleratore per chiudere. A scriverlo è Tuttosport.