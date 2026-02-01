TMW Torino, Cairo: "Sempre supportato Baroni, ha temperamento e la squadra lo segue"

Il Torino ritrova il sorriso e mette fine a un periodo complicato, tornando alla vittoria contro il Lecce nell’anticipo dell’ora di pranzo. Un risultato che spezza la serie di quattro sconfitte consecutive in campionato e rilancia le ambizioni granata. Al termine della gara, il presidente Urbano Cairo ha commentato la prestazione direttamente dall’Olimpico, sottolineando il valore dei tre punti conquistati.

“Vittoria molto importante, bella, abbiamo avuto diversi palloni per fare un gol in più. Quando non lo fai rischi di prenderlo, la regola del calcio generalmente è gol sbagliato, gol subito, stavolta non è successo e direi è andata bene. Ho visto buoni ingressi dei nuovi, Prati e Marianucci, ma anche Kulenovic quando è entrato. Adesso lavoriamo per dare continuità e per la partita importante di mercoledì con l’Inter”, ha spiegato Cairo ai microfoni di TMW.

Il numero uno granata ha poi ribadito la fiducia nel tecnico: “Lo abbiamo sempre supportato e aiutato, lui di suo non molla mai, ha il temperamento giusto… i giocatori lo seguono e sono contento per lui. Adesso dobbiamo cercare di dare di più, l’obiettivo è una maggiore continuità. In una partita importante come questa, in una giornata complicata, abbiamo dato una bella risposta”. Un segnale incoraggiante per il prosieguo della stagione.